Пьяного угонщика задержали в Салехарде после погони

Молодой житель Салехарда угнал легковой автомобиль Honda и устроил погоню с инспекторами, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Госавтоинспекцию ЯНАО.

При ночном дежурстве сотрудники ГИБДД заметили иномарку, которая передвигалась без включенных фар. Требования правоохранителей об остановке молодой водитель проигнорировал, вынудив инспекторов пуститься в погоню.

Продолжалось преследование недолго. Управляющий Honda был пьян и не смог оторваться от правоохранителей. Предварительное освидетельствование на месте подтвердило, что водитель был пьян. В ходе проверки оказалось, что иномарка не принадлежит салехардцу: он угнал ее у соотечественника. Машину отгрузили на спецстоянку, а нарушителю выдали предприсания по административным статьям о нарушении ПДД и неправомерном завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.

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