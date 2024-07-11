Пьяную жительницу Нового Уренгоя спасли за минуту до суицида

Северянка в состоянии опьянения пыталась покончить с собой, но за минуту до страшного шага ее смогли отговорить от непоправимого. О случае пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Женщина из газовой столицы ЯНАО едва не покончила с собой 10 июля. В выходной день она провела время за бутылкой. С ней не могли связаться родственники. В полицию обратилась обеспокоенная мать, по просьбе которой правоохранители навестили девушку.

Северянку отговорил экипаж ДПС и очень вовремя. Счет шел на минуты. Пострадавшей вызвали скорую, ее забрали в больницу под наблюдение медиков. По какой причине она хотела уйти из жизни не уточняется.

Ранее сообщалось, что восьмиклассница упала с третьего этажа в Ивантеевке во время семейной ссоры.