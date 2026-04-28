Пьяные дебоширы избили прохожего и разбили чужую иномарку из-за замечания

В Новокузнецке вечерняя прогулка закончилась для местного жителя разбитым лицом, а для владелицы японского внедорожника — разбитым автомобилем. Об этом пишет VSE42.Ru .

Инцидент произошел накануне вечером на улице Новоселов в южной столице Кузбасса. Двое мужчин, которые, по данным очевидцев, находились в состоянии алкогольного опьянения, вели себя громко и вызывающе. Прохожий не выдержал и сделал им замечание.

Как рассказали в Росгвардии, реакция буянов оказалась молниеносной и жестокой. Вместо того чтобы успокоиться или уйти, они набросились на критикующего. По предварительной информации, дебоширы нанесли оппоненту несколько ударов по лицу — кулаками и, предположительно, подручными предметами. Затем, когда мужчина уже был в уязвимом положении, один из нападавших запустил в него деревянную доску. Цель он не поразил. Но доска нашла другую жертву — припаркованную неподалеку Toyota RAV4.

Внедорожник получил повреждения. Хозяйка машины услышала сработавшую сигнализацию, выглянула на улицу и увидела, как двое неизвестных продолжают буянить рядом с ее автомобилем. Женщина не стала рисковать и вступать в конфликт самостоятельно — она вызвала оперативников.

Росгвардейцы прибыли на место оперативно. 31-летнего и 32-летнего драчунов задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Теперь буйным кузбассовцам предстоит ответить не только за избиение прохожего, но и за ущерб чужому имуществу. А владелице RAV4 — подсчитывать убытки и ждать, когда суд назначит компенсацию.

