«Пьяные драки и дебоши»: в Воронеже жители ЖК затащили депутата в интим-салон

Депутата Воронежской городской думы Артема Рымаря затащили в интим-салон, когда он приехал на встречу с местными жителями жилых комплексов «Галактика» и «Донские просторы», сообщил телеграм-канал РЕН ТВ. Издание также опубликовано соответствующий видеоролик.

По словам Рымаря, его пригласили на собрание, где местные жители делились проблемами в сфере образования, в том числе доступности детских садов и школ, транспорта. На нем же люди пожаловались на деятельность нелегального интим-салона, возле которого происходят пьяные драки.

«Всей толпой сопроводили меня в этот притон, который я решил посетить вместе с людьми. Убедился, что там осуществляется явно незаконная деятельность», — сообщил депутат.

Кроме того, отметил Рымарь, в ближайшее время он внесет вопросы, связанные с градостроительством, на предстоящее заседание городской думы.

Говоря о проблемах микрорайона, который он посетил, Рымарь отметил, что в нем появилось множество крупных объектов, включая «мега-поликлиники», «мега-школы» и «мега-детские сады». Однако, отметил депутат, доступность к этому местных жителей не была обеспечена.

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