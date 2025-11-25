Пьяные «дворники» с ключами от щитовой: в Саратове разгорается жилищный скандал

В многоквартирном доме на улице Технической в Саратове жители собственными силами выселили группу маргиналов, которые незаконно проживали в нежилом техническом помещении. Как сообщило ИА «Взгляд-инфо» со слов одной из жительниц, неприятная история с «душком» длилась около недели.

Первым тревожным сигналом для обитателей 14-этажки в микрорайоне «Звезда» стал стойкий неприятный запах, о котором в седьмом подъезде сообщили в домовом чате. В ходе проверки выяснилось, что его источником стала электрощитовая, где обосновались лица без определенного места жительства.

Жильцы обратили внимание, что незваные гости попадали в подъезд с помощью магнитных ключей, а дверь в саму электрощитовую открывали собственными ключами. Поскольку доступ в это помещение имеет только управляющая компания (ООО УК «Ритм»), у собственников квартир возникли серьезные подозрения, что «заселение» произошло как минимум с ведома УК.

В самой управляющей компании, по словам жителей, представили этих людей как дворников.

«Может, они что-то да делали, но они всегда находились в состоянии алкогольного опьянения и едва держались на ногах», — приводятся слова одной из жительниц.

Опасаясь за свою безопасность, поскольку в помещении, где курят непрошеные гости, находится электрооборудование и высок риск пожара, жильцы взяли решение проблемы в свои руки и выселили маргиналов в воскресенье вечером.

Однако, как отметила собеседница издания, проблема до конца не решена: «Мы думали, что под страхом штрафов или иных наказаний УК приберет помещение, выбросит все вещи, но нет. Оно в том же виде, что и было. Запах в подъезде остался».

Для окончательного разрешения инцидента жильцы намерены обратиться в городской комитет по ЖКХ и региональную Государственную жилищную инспекцию.

