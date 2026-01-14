Пьяные и отмечали День защиты детей: новые шокирующие детали вскрылись о «роддоме смерти» в Новокузнецке

На фоне расследования гибели девяти новорожденных в роддоме № 1 Новокузнецка всплывают ранее неизвестные подробности и более ранние трагические случаи. Один из них — история, рассказанная отцом троих детей Олегом Кудеяровым, пишет KP.RU .

Сибиряк рассказал, что в 2014 году его супруга скончалась в этом же медучреждении после экстренного кесарева сечения, проведенного, как утверждает мужчина, в нестандартных условиях.

Согласно рассказу Кудеярова, его жена была госпитализирована на сохранение беременности, которая должна была завершиться плановым кесаревым сечением, как и предыдущая. Однако, по его версии, операцию отложили, дожидаясь схваток. В этот период у женщины начались серьезные проблемы с дыханием, на которые, как утверждает Олег, врачи не отреагировали должным образом. Штатного терапевта в отделении не было, а приглашенный специалист уделил пациентке лишь пять минут, рекомендовав препараты для повышения уровня железа.

Критическая ситуация, по словам мужчины, развилась в ночь с 1 на 2 июня. Женщине стало тяжело дышать, и при попытке получить помощь она упала, получив травму лица.

«И ее из-за этого начали кесарить прямо на мраморном полу, чтобы ребенка спасти. У жены удалили там все, что можно было. Она потеряла более 4 литров крови. И с тяжелой гипоксией ее перевели из роддома в городскую больницу. Там она, не приходя в сознание, умерла», — рассказал мужчина.

В результате операции пациентка потеряла более четырех литров крови, была переведена в городскую больницу с тяжелой гипоксией и, не приходя в сознание, скончалась. Ребенка выписали через месяц, и с ним, по словам отца, все хорошо.

Особое внимание в своем рассказе Олег Кудеяров уделил возможному состоянию медперсонала. Он утверждает, что некоторые пациентки обращали внимание на запах алкоголя от врачей в тот день, а позвонили ему лишь спустя 12 часов после случившегося.

«Они отмечали День защиты детей. Некоторые девочки, которые там лежали, обращали внимание, что стоял запах алкоголя. И было видно, что врачи не в кондиции», — рассказал вдовец.

Многие не стали давать показания против врачей. По словам собеседника, все в городе знают друг друга.

Напомним, согласно официальным данным Следственного комитета и Минздрава Кузбасса на 14 января 2026 года, в роддоме № 1 Новокузнецка в период новогодних праздников скончались 9 младенцев. По версии следствия, трагедия стала следствием халатности и ненадлежащего исполнения обязанностей медицинским персоналом. В рамках уголовного дела уже задержаны главный врач и и. о. заведующего отделением реанимации. В настоящее время роддом закрыт, а обстоятельства каждой смерти изучают следователи и комиссия Росздравнадзора.

Убитые горем матери заявляют о чудовищном равнодушии врачей, антисанитарии и рассказывают, что дети начали умирать один за другим именно в новогодние праздники. Ежедневно вскрываются все более шокирующие подробности, точку в которых способно поставить только расследование.

Ранее стало известно, что одним из погибших младенцев в роддоме Новокузнецка был ребенок бойца СВО.