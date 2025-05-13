Пьяные кемеровчане устроили конфликт с ограблением в такси

В областной столице Кузбасса пьяные пассажиры устроили конфликт с водителем такси, а затем ограбили его, забрав охолощенный пистолет и деньги. Об этом пишет VSE42.Ru со ссылкой на региональное ГУ МВД.

Двое гуляк 27 и 28 лет вызвали такси ночью, чтобы поехать в увеселительное заведение. Однако по пути между пассажирами и водителем произошел конфликт. Стороны не могли договориться о стоимости проезда. Ссора обернулась ограблением: молодые люди забрали охолощенный пистолет у таксиста, а также украли 90 тысяч рублей. Часть из этих средств потратили по собственному усмотрению, вероятно, на развлечения.

Позже сибиряков задержали. Оказалось, что они находились в федеральном розыске. Ночной кутеж может вылиться в лишение свободы до семи лет по статье УК о грабеже.

Ранее сообщалось, что пьяный мужчина угрожал продавщице «гранатой» ради спиртного и сигарет.