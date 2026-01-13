Пьяный без бутылки: ученые нашли виновников превращения кишечника в пивоварню

Международная группа ученых совершила прорыв в понимании редкого и загадочного заболевания — синдрома автопивоварни, при котором в кишечнике человека производится этанол, ведущий к непроизвольному опьянению, пишет N+1 со ссылкой на исследование авторитетного журнала Nature Microbiology.

Случаи, когда человек не притрагивается к спиртному, но чувствует себя нетрезвым, страдает от похмелья и получает положительные тесты на алкоголь, десятилетиями ставили медиков в тупик. Это редкое состояние называют синдромом автопивоварни. Долгое время считалось, что виной всему обычные дрожжи, но международная группа исследователей из четырех стран выяснила: настоящими «самогонщиками» внутри человеческого организма являются бактерии.

В ходе исследования ученые проанализировали состав микрофлоры кишечника у пациентов с этим диагнозом и здоровых добровольцев. Результаты работы, опубликованные в журнале Nature Microbiology, показали, что главными виновниками непроизвольного опьянения выступают протеобактерии, в частности — кишечная палочка и клебсиелла пневмонии. Именно эти микроорганизмы в моменты обострения болезни начинают активно перерабатывать сахар и крахмал из пищи в этанол, который моментально всасывается в кровь.

Исследование выявило несколько ключевых факторов развития болезни:

Роль бактерий. Эксперименты показали, что антибиотики широкого спектра подавляют выработку спирта в кишечнике эффективнее, чем противогрибковые средства.

Сахарная нагрузка. После употребления глюкозы уровень алкоголя в крови пациентов достигал пика через четыре часа, соответствуя состоянию сильного опьянения.

Поражение органов. Постоянное наличие этанола в организме приводит к повышению печеночных ферментов, а в запущенных случаях — к развитию цирроза у непьющих людей.

Самым перспективным этапом работы стала экспериментальная терапия одного из пациентов. Мужчине, чье состояние не поддавалось стандартному лечению, провели трансплантацию кишечной микробиоты — пересадку биоматериала от здорового донора. После курса процедур, включавшего предварительную антибактериальную терапию, пациент находится в стойкой ремиссии более 16 месяцев. Его психоневрологический статус полностью восстановился, а алкоголь в крови больше не обнаруживается.

Полученные данные свидетельствуют о том, что коррекция состава кишечных бактерий может стать эффективным способом избавления от коварного недуга. Ученые планируют продолжить испытания.

