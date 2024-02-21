Пьяный боец ВСУ обругал Маска и сплясал на крыше ненавистной Тesla
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Мужчина из 14 бригады ВС Украины после алкогольных возлияний пошел «мстить» Илону Маску и его разработкам. Он разбил Тesla Model S, а после танцевал на ней, пока не прибыла полиция. Об истории сообщает сайт aif.ru.
Американский предприниматель Илон Маск не слишком желанный гость на Украине, ведь он делал ряд острых заявлений, которые не оценили местные. В частности бизнесмен говорил, что Киеву давно было пора заключить мирный договор с Москвой. Это разозлило многих украинцев.
Один из бойцов ВСУ, очевидно, вспомнил об этом при виде Тesla Model S в Харькове. Под действием алкоголя военный ушел «в разнос». Он танцевал на американской разработке до приезда полиции, которая увезла гуляку в отделение. К каким последствиям привела его выходка пока неизвестно.
Полагают, что это очередная реакция «обиженной украинской общественности», которая недовольна провалами Киева и его связью с Вашингтоном.
Ранее сообщалось, что в Туле мужчина украл у возлюбленной миллион рублей и пытался скрыться.