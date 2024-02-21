Мужчина из 14 бригады ВС Украины после алкогольных возлияний пошел «мстить» Илону Маску и его разработкам. Он разбил Тesla Model S, а после танцевал на ней, пока не прибыла полиция. Об истории сообщает сайт aif.ru .

Американский предприниматель Илон Маск не слишком желанный гость на Украине, ведь он делал ряд острых заявлений, которые не оценили местные. В частности бизнесмен говорил, что Киеву давно было пора заключить мирный договор с Москвой. Это разозлило многих украинцев.

Один из бойцов ВСУ, очевидно, вспомнил об этом при виде Тesla Model S в Харькове. Под действием алкоголя военный ушел «в разнос». Он танцевал на американской разработке до приезда полиции, которая увезла гуляку в отделение. К каким последствиям привела его выходка пока неизвестно.

Полагают, что это очередная реакция «обиженной украинской общественности», которая недовольна провалами Киева и его связью с Вашингтоном.

Ранее сообщалось, что в Туле мужчина украл у возлюбленной миллион рублей и пытался скрыться.