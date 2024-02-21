Туляк был осужден за кражу «своего» миллиона рублей у любовницы

Житель Большой Тулы попал под суд за кражу денег у сожительницы. При этом мужчина уверял, что это его средства. Об этом сообщает «ТУЛАСМИ» .

Было установлено, что мужчина с 18 сентября по 30 ноября проживал со своей любовницей в квартире. Он знал о запасах средств в жилище, и решил тайком забрать их. Всего он вынес из квартиры 954 587 рублей наличными. Однако попытка скрыться после содеянного провалилась.

Во время разбирательств вор настаивал, что деньги якобы принадлежат ему. Тоже самое он повторил в суде, но не смог никого убедить.

В результате Ленинский районный суд приговорил обманщика к 2,5 года лишения свободы по статье «Кража». Свой срок мужчина отбудет в колонии общего режима.

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