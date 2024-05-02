Пьяный донжуан из Киселевска разбил окно в квартиру бывшей жены

Мужчина из кузбасского Киселевска хотел поговорить с бывшей супругой, но та не искала с ним встречи. Тогда романтик решил пробраться в квартиру экс-возлюбленной через окно, пишет издание «Vse42.ru» .

30-летний мужчина принял на душу и отправился на серьезный разговор с бывшей супругой. Он позвал ее на улицу, но та отказалась выходить и вести диалог. Мужчина оказался разочарован отказом, разбил окно на первом этаже квартиры женщины, вероятно, чтобы в дальнейшем через него пробраться.

Киселевчанка дождалась прибытия сотрудников Росгвардии. Они задержали горе-донжуана и вскоре передали для дальнейших разбирательств полиции.

Ранее сообщалось, что мужчина в ЯНАО избил свою супругу до смерти в состоянии опьянения.