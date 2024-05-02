В ЯНАО мужчину обвинили в избиении пьяной жены до смерти

В ЯНАО суд озвучил обвинение 34-летнему мужчине, который избил до смерти свою жену в ходе застолья. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на местный СУ СК.

В Аксарке супруги приняли в гости знакомого. На встрече не обошлось без алкоголя. В процессе гость вступил в конфликт с хозяйкой дома. Оппоненты начали драку, которую разнимать пришлось мужу буйной женщины. Однако после этого мужчина накинулся с кулаками на супругу и начал ее колотить. Побои в конечном итоге привели к смерти пострадавшей.

Недавно суд обвинил мужчину в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. До следующего заседания вдовец пробудет в СИЗО.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали мужчину, который избил девочку.