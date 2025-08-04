Пьяный лихач перевернулся на машине, пытаясь скрыться от ДПС

На Ямальской улице Надыма развернулась погоня. Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа», водитель Suzuki, заметив патруль ДПС, решил не останавливаться, а устроить опасную гонку.

Северянин решил скрыться от сотрудников ДПС и не показывать свои документы. Однако попытка скрыться привела к ДТП: иномарка улетела в кювет и перевернулась. Инспекторы отметили, что требовали остановки транспорта, так как он двигался с явными признаками нарушения.

Водитель отказался от освидетельствования. После аварии ему оказали медпомощь, госпитализация чудом не потребовалась.

В отношении лихача составлено целых семь административных протоколов — от отказа от медосвидетельствования до опасного вождения. По предварительным расчетам, сумма штрафов может превысить 50 тысяч рублей. Также мужчине грозит лишение прав на длительный срок.

Ранее сообщалось, что Audi перевернулась на крышу во время полицейской погони.