Пьяный лихач задавил мать и ребенка в Кузбассе

В Ленинске-Кузнецком Кемеровской области под колесами машины скончались мать и младенец, пишет VSE42.Ru.

Трагедия случилась 1 апреля, около 13:55 на ул. Володарского. В областном МВД рассказали, что женщину с коляской, шедшую по обочине, сбил 40-летний водитель автомобиля Peugeot. Он выбрал небезопасную скорость движения и наехал на пешехода.

После этого иномарка влетела в дом и перевернулась. Мать и ее шестимесячный малыш погибли на месте.

Мужчину задержали. Выяснилось, что он ездил с правами, срок действия которых истек. Ранее его также лишали удостоверения водителя. Предварительно, в момент ДТП водитель был пьян: это проверят по анализам в ходе экспертизы.

23 марта сообщалось, что автомобиль сбил коляску с годовалым ребенком в Ярославле. Инцидент попал на видео.