Пьяный москвич расческой поцарапал дверь чужой квартиры и получил 12 суток ареста

В Москве суд арестовал на 12 суток мужчину, который в нетрезвом состоянии поцарапал расческой дверь чужой квартиры, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал «Осторожно, Москва».

Отмечается, что инцидент произошел 8 Марта в многоэтажном доме, расположенном на проезде Шокальского. Молодой человек перепутал подъезд и решил, что оказался у своего дома.

Когда мужчина понял ошибку, было уже поздно — дверь оказалась испорчена. В суде москвич признал вину и объяснил случившееся досадной ошибкой. Административный арест стал итогом праздничного вечера.

Не менее курьезная ситуация произошла в январе в Щигровском районе Курской области. Там 60-летняя женщина избила своего возлюбленного замороженным хлебом. Ссора вспыхнула из-за того, что мужчина выпил алкоголь без нее.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае женщина предстанет перед судом за слежку за коллегой.