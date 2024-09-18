Пьяный мужчина погиб под колесами поезда в Красноярском крае

Житель Канска попал под поезд во время прогулки по железным путям в Красноярском крае. Об этом пишет VSE42.Ru со ссылкой на Транспортную полици Сибири.

О происшествии сообщила Транспортная полиция Сибири. По ее данным, несчастный случай произошел между станциями Канск-Енисейский и Иланка. Погибшим оказался 43-летний житель Канска, который пренебрег правилами безопасности и пошел по путям после алкогольных возлияний. На сигналы машиниста локомотива сибиряк не реагировал, не помогло и экстренное торможение.

Правоохранители начали процессуальную проверку по этому смертельному инциденту.

Ранее сообщалось, что еще одно тело мужчины без головы обнаружили на северо-востоке Москвы.