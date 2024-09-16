Ехал на красный свет: появились подробности серьезного ДТП в Москве, где погиб ребенок

На пешеходном переходе на Планерной улице в Москве вечером понедельника, 16 сентября, погиб ребенок во время серьезного ДТП. Подробности сообщают в официальном канале Госавтоинспекции города Москвы.

Стало известно, что само дорожное происшествие случилось около дома №9: водитель автомобиля «Тойота» на регулируемом переходе сбил двух детей. 13-летний мальчик скончался на месте ДТП, а 14-летняя девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Как позже уточнили в СКР, возбуждено уголовное дело по факту дорожного инцидента, ведь водитель каршеринга двигался на запрещающий сигнал светофора. На месте продолжают работать следователи и криминалисты СКР.

Напомним, ранее сообщалось об обнаружении микропластика в человеческом мозге.