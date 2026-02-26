Пьяный обгон на трассе стоил пассажиру жизни: виновник получил срок

На Ямале суд вынес приговор жителю Алтайского края, который в декабре прошлого года устроил смертельную аварию на трассе Сургут — Салехард. Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ЯНАО, мужчина проведет ближайшие пять лет в колонии-поселении.

Трагедия разыгралась на заснеженной трассе в декабре 2024 года. Находясь за рулем автомобиля Nissan, водитель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решил пойти на обгон. Маневр закончился фатально: выехав на встречную полосу, мужчина резко повернул вправо и столкнулся со спецтехникой. Удар пришелся в ту часть салона, где находился пассажир. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью — мужчина скончался на месте.

Суд признал водителя виновным по статье, предусматривающей наказание за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения. Помимо реального срока лишения свободы, осужденному назначено дополнительное наказание: в течение двух лет и десяти месяцев он не имеет права заниматься деятельностью, связанной с управлением механическими транспортными средствами.

В прокуратуре уточнили, что приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами процесса.

