Пьяный россиянин прокатился на трассе на горящем автомобиле

В Тульской области водитель проехал несколько километров на охваченной огнем машине с голым диском. Как сообщают «Тульские известия» со ссылкой на соцсети, управляющий транспортом мог быть пьян.

Очевидцы сообщили, что у BMW загорелась резина и днище. Машина проехала по федеральной трассе М-2 «Крым» несколько километров, прежде чем смогла затормозить. По сообщению из соцсетей, автомобиль пришлось тушить прохожим, а вот водитель не понимал, что происходит, так как был пьян.

При этом мужчина пытался позже продолжить движение, на что туляки вызвали сотрудников ГАИ и постарались задержать опасного водителя.

Ранее сообщалось, что появились подробности жуткого смертельного ДТП в Крыму.