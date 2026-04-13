Пьяный сибиряк с ножами пробил железную дверь соседки

В Ленинске-Кузнецком задержали 67-летнего мужчину, который с двумя ножами попытался ворваться в квартиру соседки. Инцидент произошел вечером в одном из многоквартирных домов на переулке Рядовой, сообщает VSE42.Ru со ссылкой на управление Росгвардии по Кузбассу.

В правоохранительные органы обратилась 52-летняя местная жительница. Женщина рассказала о неадекватном поведении соседа. По предварительным данным, между ними вспыхнул конфликт во время совместного застолья, по итогу которого мужчину выпроводили из квартиры. Хотя собутыльник и удалился, вскоре он решил, что «не договорил». Вот только взгляды на продолжение вечера у него были недакватные.

Горожанка заявила, что в руках у разозленного соседа были два кухонных ножа. Мужчина начал наносить удары по входной двери, повредив ее. Испугавшись за свою жизнь, женщина немедленно вызвала помощь.

Прибывшие на место росгвардейцы задержали соседа, сорвав его своеобразный штурм. У мужчины были явные признаки алкогольного опьянения. Для дальнейшего разбирательства дебошира передали в руки полицейских.

