«Воровал карты, бил девушку и курил в туалете»: пассажир самолета устроил дебош и поплатился

Джеймер Феррелл летел рейсом из Лос-Анджелеса в Питтсбург. В самолете он решил, что правила писаны не для него. Сначала мужчина принялся рыться в чужих сумках в багажных полках — мол, потерял свой бумажник. Потом стал подолгу пропадать в туалете. Бортпроводники заподозрили неладное только когда поймали его с электронной сигаретой. Курить на борту запрещено. Об этом сообщает PYOK.

Но главные сюрпризы ждали впереди. Возлюбленная Феррелла заглянула в его телефон и обнаружила переписку с незнакомыми женщинами. Скандал разгорелся мгновенно. Мужчина набросился на свою девушку, раскидал по салону ее вещи. Пассажиры в шоке наблюдали за семейной драмой на высоте 10 тысяч метров.

По прибытии в Питтсбург дебошира задержала полиция. В его карманах нашли кредитные и дебетовые карты, принадлежащие другим людям. При оформлении протокола Феррелл не успокоился и напал на офицера. Стражам порядка пришлось применить электрошокер. Только так удалось обезвредить буйного путешественника.

Суд оценил «подвиги» Джеймера скромно. Он признал вину, получил 90 дней домашнего ареста и штраф $250.

