Пьяный сотрудник посольства РФ в Южной Корее попал в ДТП

Сотрудник российского посольства в Южной Корее стал участником дорожной аварии, но при общении с полиции отказался проходить медосвидетельствование. Мужчина воспользовался дипломатическим иммунитетом, передает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Yonhap.

Инцидент произошел 20 июня. Автомобиль дипломата столкнулся с машиной такси. Хотя ДТП было несерьезным, всех участников были обязаны проверить и допросить.

Иностранное издание отмечает, что от сотрудника посольства пахло алкоголем, но подтвердить его алкогольное опьянение не смогли: он отказался от прохождения теста.

С места происшествия дипломата забрал на машине его коллега. Полиция Сеула отметила, что собирается выяснить виновника аварии и привлечь его к ответственности, даже при наличии дипломатического статуса. Разбирательства по факту аварии продолжаются.

Ранее сообщалось, что Подмосковье возбудили уголовное дело после смертельного ДТП у автовокзала.