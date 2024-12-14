Рейсовый автобус с пассажирами смял легковушку в массовом ДТП на трассе «Дон» в Домодедове
Фото: [ГИБДД Московской области]
Телеканал РЕН передает подробности одного из сразу шести ДТП, произошедших утром в субботу, 14 декабря, на участке федеральной трассы М-4 «Дон» с 33-го по 36-й километр в районе Домодедовского городского округа Московской области.
Сообщается, что пассажирский автобус буквально припечатал легковую иномарку. Телеканал публикует кадры с места автоаварии. На видео багажник свернулся гармошкой от сильного удара. Поврежден и капот иномарки. Автомобиль буквально «зажало» между двух машин.
«Это тот самый автобус, который тоже участвовал в ДТП. Никаких серьезных последствий, повреждений внутри салона нет», — приводится в публикации.
Также стало известно, что в момент аварии в автобусе ехали 26 человек, среди них дети. Никто не пострадал. Сейчас пассажиры на улице ждут другой автобус.
Ранее сообщалось, что около 20 легковушек и фур столкнулись на трассе М-4 в Домодедове.