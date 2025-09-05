Пьяный вандализм: мужчина поплатился за выходку с символом Победы

В урайском микрорайоне 1А произошел случай вандализма с флагштоком. Как сообщает ugra-news.ru, украсть символ Победы решил пьяный мужчина, о чем вскоре горько пожалел.

Инцидент случился ночью у детской площадки, где был установлен символ праздника. Пьяный 23-летний житель поселка Куминский сломал деревянный флагшток и похитил уличный флаг, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Полицейские оперативно отреагировали на сообщение о повреждении и краже. В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был быстро установлен и задержан. Молодой человек признал вину и раскаялся, пояснив свои действия алкогольным опьянением. Ущерб от его действий оценен более чем в 3 тысячи рублей.

Отдел дознания возбудил уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Санкции этой статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

