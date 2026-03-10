Пьяный водитель большегруза едва не устроил ад на трассе

Утро 7 марта на трассе Сургут — Салехард выдалось нервным для других водителей. Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» , на 539-м километре дороги грузовой автомобиль «МАН» внезапно выехал на полосу встречного движения. Маневр заметили бдительные автоинспекторы и остановили фуру для проверки. Как выяснилось, не зря.

За рулем большегруза оказался мужчина 1987 года рождения, состояние которого сразу вызвало вопросы у полицейских. Диалог с инспекторами подтвердил подозрения: водитель был нетрезв. Медицинское освидетельствование лишь закрепило результат — алкоголь в крови присутствовал.

Но самое интересное вскрылось позже. Оказалось, что этот водитель уже попадал в поле зрения ГИБДД за аналогичное нарушение. Ранее его лишали прав именно за пьяную езду. Однако мужчину это не остановило.

В Госавтоинспекции Ямала сообщили, что теперь в отношении нарушителя составлены административные материалы по факту нескольких правонарушений правил дорожного движения. Проводится дальнейшая проверка.

Пока инспекторы разбираются, остальным водителям остается только гадать, как человек, уже однажды лишенный прав за пьянку, снова оказался за рулем фуры на оживленной трассе.

