Пьяный водитель иномарки насмерть сбил пешехода

В Самаре вечером 4 августа произошло ДТП с участием пьяного водителя иномарки. Как сообщает sovainfo.ru, авария закончилась летальным исходом.

По предварительной картине произошедшего, Toyota Land Cruiser на большой скорости сбила 48-летнего пешехода в Ленинском районе города. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.

Сотрудники ГИБДД задержали водителя. Медицинское освидетельствование подтвердило его алкогольное опьянение. Автомобиль нарушителя поместили на специализированную стоянку.

Было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Выпившему водителю грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что на МКАД произошло ДТП с возгоранием, из-за которого движение на участке дороги затруднилось.