Пьяный водитель иномарки насмерть сбил пешехода
Самарец погиб после наезда иномарки под управлением пьяного водителя
Фото: [Скорая помощь в Троицке/Медиасток.рф]
В Самаре вечером 4 августа произошло ДТП с участием пьяного водителя иномарки. Как сообщает sovainfo.ru, авария закончилась летальным исходом.
По предварительной картине произошедшего, Toyota Land Cruiser на большой скорости сбила 48-летнего пешехода в Ленинском районе города. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.
Сотрудники ГИБДД задержали водителя. Медицинское освидетельствование подтвердило его алкогольное опьянение. Автомобиль нарушителя поместили на специализированную стоянку.
Было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Выпившему водителю грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что на МКАД произошло ДТП с возгоранием, из-за которого движение на участке дороги затруднилось.