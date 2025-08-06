Пьяный водитель Land Cruiser насмерть сбил пешехода на «зебре»

В Самаре пьяный водитель Toyota Land Cruiser совершил смертельный наезд на пешехода на регулируемом переходе. Как сообщает sovainfo.ru, по решению суда мужчину арестовали.

Трагедия произошла вечером 4 августа на перекрестке улиц Галактионовской и Чкалова, где 48-летний мужчина переходил дорогу по «зебре». От полученных травм пострадавший скончался в машине скорой помощи.

Установили, что в момент ДТП водитель внедорожника находился в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека.

6 августа Октябрьский районный суд Самары принял решение заключить подозреваемого под стражу на два месяца — до 4 октября 2025 года.

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