Пьяный водитель Land Cruiser насмерть сбил пешехода на «зебре»
В Самаре суд арестовал водителя Land Cruiser за смертельный наезд на пешехода
Фото: [unsplash.com]
В Самаре пьяный водитель Toyota Land Cruiser совершил смертельный наезд на пешехода на регулируемом переходе. Как сообщает sovainfo.ru, по решению суда мужчину арестовали.
Трагедия произошла вечером 4 августа на перекрестке улиц Галактионовской и Чкалова, где 48-летний мужчина переходил дорогу по «зебре». От полученных травм пострадавший скончался в машине скорой помощи.
Установили, что в момент ДТП водитель внедорожника находился в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека.
6 августа Октябрьский районный суд Самары принял решение заключить подозреваемого под стражу на два месяца — до 4 октября 2025 года.
Ранее сообщалось, что женщина пережила автоаварию и рассказала, как увидела ангелов.