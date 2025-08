Жительница Швеции пережила автоаварию и увидела ангелов

Жительница Швеции невероятным образом уцелела в результате лобового столкновения автомобилей и, находясь в бессознательном состоянии, заявляет, что ей явились ангелы, предсказавшие ее дальнейшую судьбу. Своей удивительной историей женщина поделилась с изданием Need To Know (NTK).