Жительница Швеции пережила автоаварию и увидела ангелов

Жительница Швеции невероятным образом уцелела в результате лобового столкновения автомобилей и, находясь в бессознательном состоянии, заявляет, что ей явились ангелы, предсказавшие ее дальнейшую судьбу. Своей удивительной историей женщина поделилась с изданием Need To Know (NTK).

Жанетт Хедстрем, которой сейчас 42 года, попала в серьезную автомобильную аварию в 2004 году, когда ехала в машине вместе с сестрой. Пытаясь совершить обгон грузовика, девушка не ожидала, что тот начнет перестраиваться.

Автомобиль, в котором находились шведки, выбросило на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с другой машиной. У Хендстрем были серьезно повреждены внутренние органы, включая диафрагму, кишечник и легкие.

По словам пострадавшей, она оказалась в своеобразном «зале ожидания», где царили умиротворение и спокойствие. Там Хендстрем встретила свою крестную мать, ушедшую из жизни задолго до этого, а также двух ангелов. Женщина утверждает, что ей показали будущего мужа и троих детей. Хендстрем выразила желание остаться там.

«Я увидела, как гашу вибрации моих детей, которых мне только предстояло встретить и создать. Ангелы показали мне, как важно, чтобы жизнь продолжалась», — рассказала о своих видениях женщина.

Она также слышала голоса своих близких, возносящих молитвы за нее. Хендстрем поняла, что не может их подвести, и вернулась в свое тело. Несмотря на тяжелые травмы, потребовавшие от врачей временного извлечения ее органов из брюшной полости и заполнения ее специальной жидкостью, шведка начала выздоравливать уже через месяц. После аварии она не испытывает никаких последствий, хотя и имеет инвалидность.

Хендстрем утверждает, что предсказания ангелов полностью сбылись. Она встретила человека, чью энергию почувствовала в «зале ожидания», вышла за него замуж и стала матерью двоих детей. Третья беременность Хендстрем закончилась выкидышем, и она не знает, был ли это тот ребенок, которого ей показали ангелы, или ее ожидает еще одно рождение.

Шведка уверена, что пережитое в состоянии комы было не просто случайностью, а скорее глубоко скрытым воспоминанием. Она говорит, что во время аварии избавилась от своего ложного «я» и только после этого начала жить настоящей жизнью.

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