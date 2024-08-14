Пьяный водитель в Калининграде выскочил на тротуар и сбил пятерых пешеходов

Как информирует управление МВД по Калининградской области, инцидент произошел минувшим вечером во вторник, 13 августа в областном центре. Там автолюбитель на внедорожнике Mercedes-Benz не справился с управлением и выехал с проезжей части на тротуар с людьми.

Отмечается, что в результате ДТП был совершен наезд на пятерых пешеходов. Трех пострадавших пришлось госпитализировать, остальные будут лечиться на дому.

"Трое пострадавших госпитализированы с травмами, двоим назначено амбулаторное лечение", - сообщили в пресс-службе региональной полиции.

После автоаварии инспекторами дорожной полиции был задержан и доставлен в отдел 33-летний водитель. После медицинского освидетельствования выяснилось, что он в момент совершения ДТП находился в состоянии алкогольного подпития. Также стало известно, что он уже ранее привлекался к административной ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что легковушка, грузовик и самосвал столкнулись на трассе в подмосковном Ступине.