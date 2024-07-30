Пьяный житель Анжеро-Судженска ударил ножом женщину

Житель кузбасского города будучи пьяным напал на свою знакомую с ножом и нанес проникающее ранение. Об этом сообщает издание «Vse42.ru» .

Нападение произошло в одной из квартир на ул. Тайгинской. Пьяный мужчина поссорился с собутыльницей, пришел в ярость и схватился за кухонный нож. Его агрессор воткнул в плечо обидчице. Ей повезло, что у происшествия были очевидцы, который вызвали полицию и скорую помощь.

Прибывшие росгвардейцы обнаружили на месте и пострадавшую, и вероятного нападавшего. Его задержали и передали МВД для выяснения обстоятельств. Сама женщина получила помощь, ее рана не угрожала жизни.

Ранее сообщалось, что 6-летний мальчик в Сочи распорол живот на теннисном корте. Спасти его не удалось.