Страшная смерть: 6-летний мальчик в Сочи распорол живот на теннисном корте и умер

Как передает Shot, трагический инцидент случился вечером минувшего дня на территории санатория "Электроника" в курортном Сочи. Там 34-летний молодой человек вместе с женой и шестилетним сынишкой коротали время за игрой в теннис. Внезапно ребенок вскочил и побежал по кромке корта. Не удержавшись он налетел на металлическую ручку для натяжения сетки, сильно поранив живот.

Родители сразу же вызвали на место бригаду скорой помощи, одновременно доставив пострадавшего малыша с проникающей раной в медпункт санатория. Врачи сделали все, что могли, но жизнь мальчика спасти не удалось и он скончался от потери крови.

В настоящее время по факту произошедшей трагедии полицейскими проводится проверка. В беседе журналистами отец погибшего мальчика заявил, что у него после случившегося появилось множество вопросов к правилам безопасности в санатории. Мужчина намерен обращаться в суд и полицию

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