Пьяный житель Ленобласти расстрелял людей на улице и уснул

В деревне Липная Горка пьяный житель расправился с тремя людьми, а затем как ни в чем не бывало отправился спать. Об этом сообщил региональный Следственный комитет.

Инцидент зафиксировали в Тихвинском районе Ленобласти в ночь на 6 апреля. Предварительно установили, что выпивший сельчанин на фоне внезапной неприязни расстрелял из ружья четверых мужчин. Трое из них скончались из-за тяжелых ранений, четвертого удалось спасти после госпитализации, но он находится в реанимации.

Сам стрелок вскоре отправился спать. Как отмечает aif.ru, подозреваемого задержали в его доме спустя несколько часов после стрельбы. Также сайт указал, что мужчина застрелил своего пасынка, а затем стал хаотично стрелять по другим людям на улице.

Задержанный стал фигурантом сразу по двум статьям УК РФ: «покушение на убийство» и «убийство двух и более лиц». Позже ему предъявят обвинение.

Ранее сообщалось, что в Сочи водитель джипа устроил стрельбу в магазине.