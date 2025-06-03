Пьяный житель Воронежа избил пенсионерку из-за места на скамейке
В Воронеже мужчина избил пенсионерку, попросившую уступить ей место на скамейке
Фото: [pxhere.com]
В Воронеже неизвестный избил 68-летнюю женщину из-за того, что она попросила уступить ей место на скамейке во дворе дома. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал «Воронеж № 1».
Нападение произошло возле поликлиники по улице Героев Сибиряков.
По словам местных жителей, так называемый «скамеечный притон» возник во дворе домов недавно. На двух скамейках полюбили сидеть лица в состоянии алкогольного опьянения.
По данным портала «Блокнот», пострадавшая женщина получила ушибы и обратилась с заявлением в полицию.
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