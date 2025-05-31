Телефонные мошенники заставили пожилую москвичку продать квартиру
Московская пенсионерка осталась без жилья из-за телефонных мошенников
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Телефонные мошенники почти месяц убеждали пожилую жительницу Москвы в том, что ее сбережения в опасности, а для их сохранения нужно передать их в "безопасное место", а квартиру продать.
Женщина поверила аферистам и продала квартиру, часть денег передала курьеру, а остальные перевела на банковские счета преступников. В результате сумма ущерба составила 30 млн руб. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.
Известно, что аферисты представлялись сотрудниками "Госуслуг" и ФСБ.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось о том, что минимум шесть россиян лишились элитных авто из-за новой аферы.