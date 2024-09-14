Пять автомобилей столкнулись на 10-м км МКАД, пробка растянулась на полтора километра

Автоавария с участием сразу пяти автомашин произошла на внутренней стороне 10-го километра Московской кольцевой автодороги. Об этом в своем Телеграм-канале сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Обстоятельства ДТП и информация о возможных пострадавших во время инцидента сейчас выясняются. В Дептрансе предупредили, что на месте происшествия работают оперативные службы Москвы.

«Из-за ДТП движение в этом районе затруднено на 1,4 километра», — приводится в сообщении ведомства.

В Дептрансе призвали водителей выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что в Орловском районе Ростовской области четыре человека погибли после столкновения двух легковых автомобилей.