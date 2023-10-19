Пять человек погибли и 55 ранены из-за ракетного удара у школы в Газе - Al Jazeera

Как передает телеканал Al Jazeera, вечером в среду, 18 октября, возле одной из находящихся в секторе Газа школ упала ракета. В результате произошедшего были убиты пять мирных жителей палестинского анклава, 55 человек получили ранения.

По сообщениям журналистов, что на базе указанного образовательного учреждения властями был размещен пункт временного пребывания жителей палестинскими города Хан-Юнис.

«Пять палестинцев убиты и 55 ранены в результате израильского обстрела возле школы», – говорится в сообщении телеканала.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших с обеих сторон идет на сотни.

Ранее сообщалось, что ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».