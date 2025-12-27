Пять дней на сборы: что ждет Ларису Долину, если она не покинет квартиру в Хамовниках добровольно

Певица Лариса Долина может быть принудительно выселена из квартиры в Хамовниках после окончательного решения суда в пользу законной владелицы недвижимости Полины Лурье. Как объяснил в интервью aif.ru юрист Александр Хаминский, судебный акт Московского городского суда, вынесенный по указанию Верховного Суда, подлежит немедленному исполнению.

Согласно правовой процедуре, с момента получения на руки оформленного решения у Долиной есть возможность добровольно освободить помещение. Если этого не произойдёт, Лурье должна получить в суде исполнительный лист и передать его в службу судебных приставов.

Как отметил юрист, приставы возбудят исполнительное производство и направят копию постановления должнику, предоставив пять календарных дней на так называемое «второе добровольное исполнение». В случае игнорирования этого срока начинается принудительное исполнение.

«С этого момента приставы могут вместе с физической и техподдержкой прийти, демонтировать дверь и осуществить принудительное выселение», — пояснил Александр Хаминский, добавив, что параллельно с должника будет взыскан исполнительский сбор.

Напомним, квартира стала предметом судебного спора после сделки лета 2024 года, когда Долина продала её Полине Лурье за 112 миллионов рублей. Певица впоследствии оспорила сделку, утверждая, что действовала под давлением мошенников. Хамовнический суд и последующие инстанции изначально поддержали её позицию, но 16 декабря Верховный Суд РФ, рассмотрев жалобу покупательницы, отменил все предыдущие решения и окончательно вернул право собственности на квартиру Полине Лурье.

