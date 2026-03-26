Пять лет или три: когда можно продать квартиру и не платить налог
Вопрос налогообложения при продаже недвижимости остается одним из самых сложных для россиян, особенно для тех, кто планирует улучшить жилищные условия. Многие владельцы, у которых квартира находится в собственности меньше установленного срока, не всегда понимают, нужно ли им отчитываться перед налоговой и сколько придется заплатить.
О правилах 2026 года, действующих ставках и законных способах снизить налоговую нагрузку рассказал REGIONS депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налоговой политике Каплан Панеш.
Главное правило: минимальный срок владения
Первое, что нужно знать продавцу: если квартира продается до истечения минимального срока владения, возникает обязанность подать налоговую декларацию и заплатить НДФЛ. В 2026 году базовый срок владения составляет пять лет. Однако существуют исключения, которые позволяют сократить его до трех лет и полностью освободиться от налога.
Парламентарий пояснил, что трехлетний срок действует в нескольких случаях: если жилье получено по наследству, в дар от близкого родственника, в порядке приватизации или по договору пожизненного содержания с иждивением. Также это правило распространяется на ситуацию, когда продаваемая квартира является для собственника единственным жильем.
Особенности продажи единственного жилья
Депутат обратил внимание на важный нюанс: если человек продает единственное жилье, при расчете минимального срока не учитывается та квартира, которая была приобретена в течение 90 дней до даты сделки. Во всех остальных случаях стандартный период владения составляет пять лет.
Тем, кто не укладывается в эти сроки, необходимо разбираться с порядком начисления налога. Поэтому собственникам, планирующим продажу, стоит заранее оценить, сколько лет они владеют объектом, и проверить, подпадает ли их ситуация под исключения, позволяющие сократить минимальный срок и избежать уплаты НДФЛ.
