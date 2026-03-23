Карманные переводы под колпаком: ЦБ начнет сдавать налоговикам всех, кто получает деньги на карту

Эпоха «денег на карту» без налогов подходит к концу. Правительственная комиссия одобрила законопроект, который обяжет Центробанк передавать налоговикам сведения о россиянах, чьи поступления от других физических лиц выглядят как коммерческая деятельность. Об этом сообщает РИА Новости.

Теперь, если изменения внесут в Налоговый кодекс, ФНС сможет запрашивать выписки по счетам таких граждан в любых банках даже без проведения налоговых проверок. По замыслу авторов, это необходимо для усиления идентификации владельцев счетов и расширения контроля за безналичными доходами.

Проще говоря, если вы регулярно получаете переводы от множества людей без статуса индивидуального предпринимателя, ваша карта попадет в поле зрения сразу двух ведомств. Помимо этого, поправки затронут законы о налоговых органах и о противодействии легализации преступных доходов. Информационный обмен между ФНС и ЦБ станет двусторонним.

Налоговики начнут передавать в Центробанк сведения об открытии и закрытии счетов физлицами, не являющимися ИП, а также о получении ими права на использование электронных платежных средств. При этом идентифицировать клиента банки будут строго по ИНН. Для упрощенных вариантов идентификации добавят СНИЛС, полис ОМС и водительские права.

В зоне риска в первую очередь те, кто подрабатывает без регистрации — репетиторы, мастера маникюра, строители, водители такси. Если раньше они могли получать оплату переводами на карту, оставаясь в тени, то теперь за их транзакциями будут следить сразу и финансовая разведка, и налоговая.

