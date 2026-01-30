Пять минут на глубине: как силач из Люберец поборол сталь и физику в ледяной воде

Мировой рекорд в дисциплине силового экстрима установлен под водой. Воспитанник известного спортсмена Сергея Агаджаняна силач Полад Мусаев за пять минут согнул четыре стальных прута диаметром 20 мм, находясь в состоянии полного погружения. Рекордная попытка проходила под контролем Международного союза силового экстрима, пишет REGIONS .

Наставник Мусаева, Сергей Агаджанян, известный под прозвищем Русский Халк, выступил постановщиком этого уникального достижения. Он отметил, что для зачета арматура должна была быть согнута исключительно под водой — атлет всплывал лишь для того, чтобы сделать вдох. По словам Агаджаняна, подобная задача считается практически невыполнимой для большинства силачей мира, что делает результат его ученика исключительным.

Официально зафиксированное достижение было посвящено Году единства народов России. Федерация силового экстрима, заместителем президента которой является Агаджанян, рассматривает этот рекорд не только как спортивное свершение, но и как символический жест, демонстрирующий мощь и целеустремленность. Экстремальные условия — сочетание силовой нагрузки и ограниченного доступа к кислороду — выводят дисциплину на новый уровень сложности и зрелищности.

