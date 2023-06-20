Пять многоквартирных домов ввели в эксплуатацию в Подмосковье за неделю

Девятнадцать новых зданий — пять многоквартирных жилых домов и четырнадцать нежилых объектов — ввели в эксплуатацию в Московской области на минувшей неделе.

Соответствующие разрешения выдало министерство жилищной политики региона, сообщила пресс-служба ведомства.

В Минжилполитики Подмосковья уточнили, что речь идет о многоквартирных домах в жилом комплексе «Восточное Бутово» в деревне Боброво и ЖК «Видный берег 2» деревни Сапроново в Ленинском городском округе, а также о доме в ЖК «Большое Путилково» в Красногорске.

Что касается нежилых объектов, то в Дмитровском и Раменском городских округах в эксплуатацию ввели два магазина, в Бронницах — автостанцию, в Серебряных Прудах — свиноводческий комплекс.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о проводимой в Подмосковье работе по ликвидации недостроев.