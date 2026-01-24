Зачем бросать теннисные мячики в стиралку? Лайфхак для идеальной стирки пуховика, который спасает от комков

Стирка пуховика или куртки с искусственным наполнителем — задача, которая часто заканчивается разочарованием: внутри образуются плотные комки, а вещь теряет форму.

Как пишет автор канала «Вдали от города» на платформе «Дзен», чтобы этого избежать, важно соблюдать несколько правил и знать один неочевидный лайфхак.

Главный секрет — добавить в барабан стиральной машины вместе с курткой 2-3 чистых теннисных мячика. Во время стирки и отжима они будут «взбивать» наполнитель изнутри, не давая пуху или синтетике сбиваться в плотные комья. Это особенно важно при отжиме на средних оборотах (400-600).

Правила стирки тоже имеют значение. Используйте только жидкие моющие средства (гель или шампунь для стирки) и устанавливайте температуру не выше 30 градусов по Цельсию. Желательно включить функцию дополнительного полоскания, чтобы полностью вымыть моющее средство из наполнителя.

После стирки наступает самый ответственный этап — сушка. Ни в коем случае не нужно вешать мокрый пуховик на плечики — под тяжестью воды наполнитель мгновенно сползет вниз и собьется.

Вместо этого нужно разложить куртку горизонтально на сушилке или на нескольких вешалках в хорошо проветриваемом помещении. Стоит избегать сушки на батареях, возле обогревателей или под прямыми солнечными лучами — это может повредить ткань и наполнитель.

