Пять новых автобусов выведут на маршруты в центре Подольска
В центре Подольска будут курсировать пять новых автобусов
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Подольск]
Пять новых автобусов будут курсировать в центре Подольска. Они будут использованы на трех маршрутах, рассказали в администрации городского округа.
Так, автобусы ЛиАЗ Citymax 12 вместимостью 109 человек выведут на маршруты в административном центре округа и микрорайонах Шепчинки и Кутузово: № 3, № 9 и № 13.
«Особое внимание уделили доступности. В автобусах сделали низкий пол без ступеней, удобную накопительную площадку, установили механическую аппарель и сделали специальное место для инвалидной коляски», — рассказал глава округа Григорий Артамонов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с областным правительством работу общественного транспорта.