Пять новых сервисов запустили на Инвестпортале Подмосковья в этом году

С начала 2024 года на Инвестиционном портале Подмосковья запустили сразу пять новых сервисов, которые позволили упростить аспекты работы компаний сегмента МСП. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Одна из наших прямых задач — упростить работу малого и среднего бизнеса. Это относится как к помощи в различных финансовых вопросах, так и к решению организационных задач. Для комплексных решений мы разрабатываем сервисы, где для достижения одной комплексной цели и фактически в один клик удается «закрыть» сразу несколько задач», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, например, на портале появились «Виртуальная витрина социальных предпринимателей», с помощью которой можно познакомиться с социальными компаниями региона и их проектами, а также сервис «100% Подмосковье». Он знакомит пользователей с подмосковной продукцией и помогает компаниям представить ее. Еще один сервис «Промышленное кольцо Подмосковья» рассказывает больше о промышленном туризме, «Карта дорог» — позволяет оценить локацию с точки зрения транспортной доступности, «Тепловая карта газообеспечения» — оценить локацию с точки зрения газообеспечения. Напомним. что портал является одним из элементов регионального инвестиционного стандарта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.