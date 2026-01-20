Пять практических шагов для борьбы с прокрастинацией

Специалист в области работы с манипуляциями и экстремальными коммуникациями Лидия Иншина в беседе с агентством RuNews24.Ru поделилась рекомендациями по преодолению прокрастинации и объяснила ее психологические причины.

По словам эксперта, откладывание дел не следует воспринимать как обычную лень. Прокрастинация, как она отметила, является проявлением системного самосаботажа, при котором мозг стремится избежать задач, вызывающих стресс, страх неудачи или негативной оценки. В таких ситуациях человек подсознательно ищет способы уйти от неприятных переживаний, даже если это мешает достижению целей.

Иншина подчеркнула, что ожидание вдохновения или подходящего настроя не помогает справиться с проблемой. Напротив, мотивация, по ее мнению, формируется уже в процессе действия. Поэтому важно не ждать внутреннего импульса, а создавать условия, при которых бездействие становится менее привлекательным, чем начало работы.

Эксперт предложила последовательность из пяти практических шагов, которые могут помочь в борьбе с прокрастинацией. Прежде всего она рекомендовала начинать с максимально простых и небольших действий, чтобы снизить тревогу перед объемной задачей. Далее специалист советует четко планировать время работы и одновременно разрешать себе короткие периоды бездействия — так откладывание перестает казаться чем-то запретным и притягательным.

Еще одним важным шагом Иншина назвала умение распознавать внутренний «голос саботажа» и отделять его от собственных реальных намерений. По ее мнению, осознание последствий такого поведения помогает снизить его влияние. Кроме того, полезно выявлять скрытые страхи, которые стоят за нежеланием приступать к делу, и проверять, насколько они обоснованы в действительности. Наконец, эксперт рекомендует вводить систему небольших поощрений за первые шаги в работе, чтобы мозг быстрее закреплял новую, более продуктивную модель поведения.

Специалист также обратила внимание, что прокрастинация нередко является сигналом о том, что задача воспринимается как слишком сложная, пугающая или лишенная смысла. В таких случаях эффективнее не пытаться заставлять себя силой, а разбивать работу на маленькие, безопасные этапы и действовать постепенно, используя таймеры и осознанный подход к своим страхам.

