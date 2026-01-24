Пять столпов против соблазнов: когда мусульмане начнут держать пост в Рамадан в 2026 году

В 2026 году священный для мусульман месяц Рамадан начнется 19 февраля и продлится 29 дней. Завершение поста ожидается 19 марта, а праздник разговения Ураза-Байрам будет отмечаться 20 марта, пишут Тетюшские зори.

Рамадан является одним из пяти столпов ислама — основных обязанностей верующего. В этот период соблюдается строгий пост, который предписывает полное воздержание от еды, питья и других действий, нарушающих пост, в светлое время суток. Ограничения действуют от момента утренней зари до вечернего заката. Конкретное время начала и окончания поста каждый день определяется в зависимости от географического положения населенного пункта и решений местных религиозных общин.

Помимо поста, к столпам ислама относятся пятикратная ежедневная молитва (намаз), признание единобожия (шахада), совершение паломничества в Мекку (хадж) хотя бы раз в жизни и выплата обязательного ежегодного пожертвования (закят). Рамадан завершается одним из двух главных мусульманских праздников — Ураза-Байрам, который знаменует окончание периода воздержания.

Ранее сообщалось, что бельгийские пекари стали готовить пироги с золотыми слитками.