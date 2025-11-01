Пять тысяч литовских фур заблокированы в Белоруссии из-за закрытия границы

Более 5 тысяч литовских грузовиков оказались заблокированы на территории Белоруссии из-за закрытия белорусской границы властями Литвы. Об этом стало известно 31 октября от Государственного таможенного комитета (ГТК) Белоруссии.

Как сообщает телеграм-канал Государственного таможенного комитета, на территории Беларуси практически пять тысяч литовских тягачей и прицепов оказались заблокированы. Они смогут покинуть страну только после того, как литовские власти откроют границу.

В белорусском погранведомстве подчеркнули, что данная мера является ответом на односторонние действия Вильнюса. Литовская сторона неоднократно и без предупреждения закрывала пункты пропуска на границе с Беларусью.

Ранее в Совфеде высказались о запрете Литвы на проезд мотоциклистов в Калининград.