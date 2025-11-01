Пять тысяч литовских фур заблокированы в Белоруссии из-за закрытия границы
Белоруссия ответила Литве блокировкой фур за закрытие границы
Фото: [Работа пункта весового контроля/Медиасток.рф]
Более 5 тысяч литовских грузовиков оказались заблокированы на территории Белоруссии из-за закрытия белорусской границы властями Литвы. Об этом стало известно 31 октября от Государственного таможенного комитета (ГТК) Белоруссии.
Как сообщает телеграм-канал Государственного таможенного комитета, на территории Беларуси практически пять тысяч литовских тягачей и прицепов оказались заблокированы. Они смогут покинуть страну только после того, как литовские власти откроют границу.
В белорусском погранведомстве подчеркнули, что данная мера является ответом на односторонние действия Вильнюса. Литовская сторона неоднократно и без предупреждения закрывала пункты пропуска на границе с Беларусью.
Ранее в Совфеде высказались о запрете Литвы на проезд мотоциклистов в Калининград.