Пять тысяч за спешку: в России могут пересмотреть наказание для пассажиров с абонементами

В Госдуме предложили пересмотреть практику штрафов за безбилетный проезд для тех, кто честно оплатил проездной. Член комитета по госстроительству и законодательству Дмитрий Новиков направил письмо в Минтранс России, в котором предлагает не наказывать пассажиров, забывших приложить билет к валидатору при входе в транспорт, если у них есть проездной без лимита поездок, передает интернет-издание « Абзац ».

Парламентарий пояснил, что на практике нередко возникают ситуации, когда человек, заранее оплативший месячный или годовой абонемент, из-за невнимательности или спешки не активирует поездку. В таких случаях его фактически приравнивают к безбилетнику и выписывают штраф. Депутат считает это несправедливым, поскольку перевозчик никаких убытков не несет — деньги за проезд уже получены.

Новиков уточнил, что предлагает разделить два типа билетов. Для проездных с ограниченным числом поездок, где отсутствие регистрации может означать попытку «сэкономить», действующие правила сохраняются. А вот для временных абонементов (месячных, годовых и т. п.) штраф за забывчивость следует заменить на предупреждение. Наказывать рублем за то же, что и за умышленный обман, по мнению депутата, юридически некорректно и социально несправедливо.

Ранее сообщалось, что в Москве штрафы за неоплаченный проезд выросли с 2 до 5 тыс.рублей.