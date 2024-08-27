Пять украинских беспилотников уничтожили минувшей ночью под Курском и Белгородом

Российская сторона ликвидировала пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа силами противовоздушной обороны в небе над Курской и Белгородской областями минувшей ночью. Об этом во вторник, 27 августа, сообщила пресс-служба Минобороны в своем телеграм-канале.

Отмечается, что три из них были сбиты над территорией Белгородской области и два над Курской.

При этом на всей территории Украины ввели режим воздушной тревоги. Соответствующие данные опубликованы на государственном портале для уведомления населения. Первый раз сирены сработали около трех ночи. В данный момент тревога действует во всех регионах Украины, кроме Киева.

Ранее сообщалось о том, какие потери понесла армия Вооруженных сил Украины в боях под Курском. Украинская армия лишилась в регионе 6,2 тыс. бойцов, 73 танков и нескольких десятков единиц другой военной техники.