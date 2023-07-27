Подмосковные врачи проводят прием пациентов в Новоазовской больнице в ДНР. Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Отмечается, что бригада состоит из пяти медицинских специалистов: эндокринолога, пульмонолога, терапевта и травматолога-ортопеда из Королевской, Балашихинской и Клинской больниц. За две недели из работы там они уже провели более одной тысячи осмотров.

Ране Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье проходит радикальная замена тяжелого медоборудования на новое цифровое.